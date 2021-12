Storia golosa della polenta, dagli antichi romani agli scuzzetielli napoletani

I primi “polentoni” furono gli antichi Romani, additati come pultiferi per il largo consumo che facevano della puls, vera antenata della polenta prodotta con farro cotto e già arricchita con legumi (per lo più fave), pesce, formaggi o carne. Evolvendo nei secoli della cucina italiana, la polenta abbraccia l'ingegno di una gastronomia nutriente e di estrema economia.