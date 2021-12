Lungo i prati naturali alla scoperta dell'altra Mantova

MANTOVA. Tra pianura e collina, lungo il Mincio o seguendo i canali che portano acqua alle campagne, in sella (o al volante) tra borghi, stradine sterrate, cascine agricole. Filo conduttore: i prati stabili. Per scoprire atmosfere nuove e vedere un’altra Mantova, un itinerario tra i luoghi di questi grandi prati dalle origini antiche è provvidenziale. E non soltanto per il paesaggio: gli appassionati di architettura, storia (soprattutto risorgimentale) e gastronomia non resteranno delusi.