Renzo Arbore: "Il primo preferito? Linguine alle cozze. E quando sono a Roma, carbonara"

“E i lampascioni, li hai provati i lampascioni?”. Certo che li ho assaggiati, sott’aceto. “Ma no! Sua Maestà il Lampascione è il biglietto da visita della Puglia, e va mangiato fresco. Ha un gusto amarostico, nasce crocifisso nel senso che per togliergli quel liquido che lo renderebbe troppo forte al palato va inciso, e poi lo prepari come più ti piace, lesso o fritto”. Renzo Arbore è un fiume in piena, un’esplosione di amore per i frutti migliori del nostro Mezzogiorno, e quando lo chiamo per farmi raccontare cosa mangia disegna un autoritratto da vero goloso. “Io sono di scuola appulo-partenopea, pugliese e napoletana, un mix delle due cucine”.



Ma come, hai viaggiato il mondo, hai circumnavigato il Pianeta, eppure se ti metti a tavola sembri tornare al paese. “Sì. Credo ci siano pochi piatti che non ho assaggiato, ho frequentato anche il Salone del Gusto. Ma la mia passione restano i cibi tradizionali. Di più, preferisco mangiare i piatti della cucina popolare”. Cominciamo dal Vesuvio. “È la mia debolezza, le linguine con le cozze, cozze morbide, mai gonfie, l’extravergine nella giusta proporzione, che non prevalga ma accompagni la pasta che deve ‘sciulià’, ti deve scivolare in bocca. E poi? Pasta alla genovese Poi, il gattò di patate, attenzione però perché quelli che lo fanno con il prosciutto sbagliano di grosso. Ci vuole la mortadella, la mortadella bolognese, che tanto bene si lega alla patata, e il fior di latte – altro che mozzarella di bufala! – parmigiano e un po’ di petrosino (prezzemolo)”. Ogni volta che vado a Napoli, per me trovarsi davanti al bivio può essere drammatico: Genovese o Ragù? “Quando ero ragazzo, a casa nostra il giovedì, giorno canonico per la Genovese, Papà frenava, era riluttante, non amava la cipolla… Ma io la preferisco. E la domenica è dedicata al Rraù, lasciato a pippiare ore e ore…”. Roberto D'Agostino: "Il cibo? Una miccia per il piacere. Io mi accendo con i piatti semplici" di Guido Barendson 01 Dicembre 2021 di Guido Barendson



La tua città natale Foggia, come la Puglia tutta, era una colonia campana, anche a tavola. “Senti, è evidente che io amo la cucina napoletana, ma la Puglia possiede verdure straordinarie. Quando ci torno assaporo i cardoncelli, che crescono pure sulla Sila, sono i migliori funghi d’Italia, ma quello che più mi piace è il piatto più popolare e più povero: pane raffermo, patate, rucola, peperoncino e una foglia di alloro aggiunta a profumare l’acqua bollente. Con un filo d’olio, of course!”. Tu cucini? “Certo e ho insegnato anche alla mia fantesca a preparare tutto, oltre ovviamente alle orecchiette con le cime di rapa, la tiella riso, patate e cozze, piatto di tradizione barese, come non può mancare il purè di fave e cicoria”. Stai esponendo il manifesto dell’orgoglio pugliese. Ti facevo più napoletano. “Foggia, più di Bari, si rifaceva a Napoli. A Napoli si svernava. Mio padre a Napoli faceva il dentista, e il legame con Napoli era – e resta - fortissimo. La nostra capitale!”.



Cominciavo a preoccuparmi, essendo di scuola partenopea. Arbore accetta subito la provocazione. E scopro che ha un debole per le trattorie e il cibo di strada. Evita di citare i posti che frequenta un po’ per non far torto a nessuno, un po’ per tenerli come suoi segreti. Ma finalmente confessa: “Sono un carnacuttaro. Posso uscire pazzo per la carne cotta, ‘o pere e ‘o musso, il piede del maiale e il muso del vitello, servito freddo, con sale e tanto limone; e il centopelle, la parte più morbida della trippa. Ho trovato un posto dietro Piazza San Nazzaro…Il regno del quinto quarto. No, non te lo dico chi è. E naturalmente il soffritto. E il brodo di polipo dove lo mettiamo? Lo trovo in un angoletto dietro Porta Capuana. No, non te lo dico. Come dicono quelli che parlano forbito, mi intriga moltissimo la cucina popolare napoletana. Per fortuna in alcuni ristoranti preparano i sughi, come la Genovese. E la sera che a Roma mi viene un po’ di nostalgia, apro un boccaccio e respiro il profumo della cipolla che ha passato tante ore a macerarsi sul fuoco”.

Carbonara

Non mi hai parlato di mare. Su via Caracciolo c’è una bancarella che vende ostriche, cozze e ‘taratufi’ da perdere la testa. “No, i frutti di mare non mi entusiasmano. Ma mi stavo dimenticando il baccalà, che ora si trova dappertutto e preparato in tanti modi…”. Carnecotta alla Pignasecca, una baccaleria vicino alla Posta ("una volta ci portai Gigi Proietti, entusiasta") e una trattoria intitolata a Pasta e ceci: "Sublime". Indicazioni di un appassionato reticente a svelare i suoi itinerari gastronomici. Vino? “Per la verità non sono un grande bevitore. Certo, mi piacciono i bianchi di Avellino, il Fiano…”. Sempre in Campania. Ma tu di base sei a Roma. “A Roma mangio la Carbonara, che è sempre una scommessa, mi piace moltissimo l’abbacchio, i rigatoni con la pajata, cacio e pepe…”.

Cambia il cielo, caro Renzo, ma non cambiano il cuore e lo stomaco.