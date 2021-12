Le confessioni di Francesco Cerea: "Quella volta che dissi una bugia a Obama"

E' un Francesco Cerea abbastanza inedito, quello che raggiungiamo per questa intervista esclusiva. Brillante e istrionico come sempre, ma con il ricordo ancora vivido di quello che si è lasciato alle spalle e lo ha portato alla scrittura di questo libro. Classe 1966, non veste la giacca bianca come i fratelli Chicco e Bobo, ma quella di un manager sempre impeccabile e pronto alle sfide.