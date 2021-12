Pandoro o panettone? A scegliere sono le emozioni

La solita ed eterna diatriba divide i devoti del panettone dai fedelissimi del pandoro. Sembra una lotta ideologica, ma in realtà è una questione serissima, che non sempre correla con il gusto ma con la memoria del cuore.

Perché siamo affezionati ad alcuni ricordi olfattivi e gustativi e non ad altri? Perché alcuni cibi ci sembrano più buoni di altri, nonché assolutamente indispensabili per fare festa e decisamente insostituibili? A volte abbiamo paura di cambiare e anche di sperimentare nuovi profumi e nuovi gusti, altre volte abbiamo la necessità di ancorarci a quei cibi, a quel piatto, a quel ricordo d’infanzia che per noi ha rappresentato un momento saliente della nostra vita psichica, e nel non volere altro...