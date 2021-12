Esplorando l’Italia in lungo e in largo con le Guide de L’Espresso ci si imbatte in ristoranti che esprimono personalità originali e punti di vista gastronomici unici. Questa settimana vi proponiamo tre cucine distanti, sia in termini geografici sia di stile, ma paragonabili per una visione legata all’idea di viaggio nelle sue forme più disparate.



Iniziamo con Paolo Griffa e il suo angolo di (grande) gusto all’interno di uno storico albergo valdostano come il Royal e Golf.