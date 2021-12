Piccoli capolavori di gusto in un ristorante che ti fa sentire a casa

Quante volte ho fatto a piedi quel percorso da sogno, credo unico nell’Italia intera. Quante volte, con scatto ed agilità, mi sono sciroppato, magari con le valigie, quegli 80 gradini in discesa e altrettanti in salita quando volevo tornare in piazza (i gradini sarebbero stati più del doppio se avessi voluto proseguire fino alla strada, giù giù in fondo).