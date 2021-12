Ecco 25 cocktail alcolici e analcolici da preparare a Natale

Che meraviglia quei film retrò da vecchia Hollywood, che la programmazione televisiva ci regala in questo periodo natalizio. Tra un dialogo e l'altro, già lo sappiamo, prima o poi spunterà il momento di un buon whisky, se non di un vero e proprio cocktail. Da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman che sorseggiano Cocktail Champagne in Casablanca, al White Angel che Audrey Hepburn non si fa mancare di prima mattina in "Colazione da Tiffany", fino al Manhattan che Marylin Monroe prepara con le amiche sul treno di "A qualcuno piace caldo".