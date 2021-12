L'Italia come un presepe a cielo aperto: i 10 borghi da non perdere

Buon, e bel, Natale! Ecco l’augurio che arriva dall’Italia dei piccoli borghi, spesso presepi naturali che a suon di luci indossano l’abito della festa, addobbando l’intero Stivale di mete imperdibili, dove si sposano vecchie e nuove usanze, antichi mestieri e riti secolari, cibi tipici e ricette della tradizione. Un Natale dai mille sapori per l’appunto, in un itinerario tra luoghi dove la magia della festa altro non fa che amplificare la magia di tutti i giorni.