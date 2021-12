Dalla gubana alla cubbaita, il viaggio di Carlo Petrini nei dolci di Natale delle regioni d'Italia

Dalla gubana alla cubbaita cambiano un manciata di lettere, ma in mezzo ci sta tutta l’Italia e una fetta importante della storia (gastronomica e non solo) del nostro Paese. Sono due dolci tipici natalizi di due aree agli antipodi dello Stivale. Ed è proprio delle delizie di fine pasto che porteremo in tavola in queste settimane di festa che voglio parlarvi oggi: la prima - mi perdoneranno gli amici friulani per i sommi capi con cui, per ragioni di spazio, la descrivo - è una chiocciola di pasta dolce lievitata arricchita da uvetta, pinoli, noci e grappa.