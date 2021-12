Natale al ristorante: ecco tutte le previsioni

Sarà un bianco Natale o un Natale "in bianco", in positivo o in negativo, per i ristoranti del Buon Paese che quest'anno proporranno i loro piatti delle feste conditi con super green pass e dintorni? Sicuramente non ci sarà il buio della zona rossa dello scorso dicembre quando tutta l'Italia dovette chiudersi in casa per cene e pranzi con al massimo due ospiti non conviventi a tavola.