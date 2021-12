La tavola di Natale secondo Csaba dalla Zorza

Elegante, curata nei minimi dettagli e pensata per essere ricordata: per rendere bella e personale la tavola delle feste non serve conoscere grandi segreti, ma solo imparare ad abbinare tra loro oggetti, colori e materiali. L’apparecchiatura segue regole che sono rimaste immutate nel tempo e, sebbene le feste natalizie siano per tutti il momento in cui si desidera ottenere il miglior risultato possibile, lasciarsi andare a eccessi di creatività può risultare dannoso.