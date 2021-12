Se il pranzo di Natale può salvare il Pianeta

Da quando, nella seconda metà degli anni Ottanta, è iniziata l’avventura di Slow Food, la mia sintonia con il mondo cattolico non è mai stata così forte come oggi. Questo grazie all’operato di Papa Francesco e, in particolare,alla sua enciclica Laudato Si’: un documento rivoluzionario che fornisce una limpida analisi sulle cause e sulle possibili conseguenze delle drammatiche condizioni ambientali in cui viviamo.