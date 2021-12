Lasciateci il diritto all'abbuffata: nessuno tocchi il tacchino!

Natale ogni eccesso vale. Perché non è solo una festa dello spirito. È una liturgia alimentare, una celebrazione della convivialità, una santificazione dell’abbondanza. Dietologi e nutrizionisti sono avvertiti. I loro decaloghi salutisti, o meglio “salutristi”, li conservino per dopo le feste. Quando verrà il tempo del bilancio calorico e decideranno la penitenza da farci scontare. Ma tra la Vigilia e la Befana, tra la prima e la dodicesima delle notti magiche dell’anno, è giusto che i loro altolà ai grassi e agli zuccheri restino sospesi a mezz’aria, come i gesti dei pastori del presepe.