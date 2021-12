Il regalo che sopravvive al Natale? Un vino da collezione: ecco i più quotati

La bottiglia di vino giusta per le feste in famiglia o tra amici? Tra le scelte possibili c’è anche quella dell’etichetta pregiata da investimento, da conservare negli anni in cantina. Si acquista direttamente dalle case di produzione, in alcune enoteche specializzate, oppure durante le aste dedicate. Se ben orientata, la spesa iniziale può essere limitata a qualche centinaio di euro.