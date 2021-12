Liquori, mele e spezie: quando la coccola è "hot"

"Un bicchierino di whisky, un cucchiaino di miele e una spruzzata di limone fresco, rabboccato con acqua bollente versata su un cucchiaio d’argento per evitare che il vetro si rompa". È la forma classica dell’Hot Toddy secondo le ricerche di Barbara Rowlands, docente di scienze sociali alla University of London, che ha ricercato le origini della bevanda calda, nata come medicinale e somministrata contro il raffreddore fin dal Settecento da ogni buon dottore di campagna in Scozia.