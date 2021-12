Niente patate o miele a tavola in nome della non violenza, siamo giainisti

Puri, banane bollite, chutney di coriandolo, salsa di tamarindo, noodles. Cinque ingredienti per un sev puri giainista. Esistono varie versioni di questa specialità della cucina indiana, che spopola come cibo di strada o portata veloce. Tutte, però, contengono patate. Vietate nel giainismo perché questo tubero, così come altri ortaggi da bulbo o da radice, viene considerato “ananthkay”, ossia “un corpo unico che contiene infinite vite”.