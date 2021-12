Alimenti a chilometro zero, valorizzazione dei prodotti, in primis ortaggi e verdure coltivati in proprio, attenzione all’antispreco e alla sostenibilità: sembra un piccolo manifesto della cucina contemporanea e invece sono i tre cardini intorno a cui ha sempre ruotato la cucina dei conventi.

Le indicazioni fissate da San Benedetto nella sua celebre “regola” del 534 dopo Cristo per secoli sono state valide con variazioni legate all’evolversi della Chiesa e della società.