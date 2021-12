Nella pasticceria che stregò la principessa Sissi

BAD ISCHL. Prima di tutto sgombriamo il campo dai dubbi: Bad Ischl, di cui leggerete tra poco con l’acquolina in bocca, nulla ha a che fare con Ischgl, la località tirolese nota come “l’Ibiza delle Alpi”, la capitale austriaca dell’après-ski che lo scorso anno è stata al centro delle cronache per un enorme focolaio Covid. Bad Ischl si trova in Alta Austria, a una cinquantina di chilometri da Salisburgo, ed è una cittadina termale con vista sulle Alpi, dalla storia nobile.