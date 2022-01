Cibo e sesso: dalla cucina alla camera da letto e ritorno

Cibo e sesso. Cucina ed eros. Mangiare come gesto molto concreto di esprimere passione, erotismo, intimità. I legami ci sono, e vanno dalla tavola alla camera da letto e viceversa. Basti pensare non solo alle classiche ostriche e champagne dal "tête-à-tête" più o meno assicurato, ma anche alle ultime novità in fatto di sex food a tutta dolcezza rivisitata in chiave molto "intima".