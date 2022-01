Il riscatto dei fruttivendoli di quartiere: verdure anti-spreco, proprietari giovani e design moderno

L'universo delle botteghe di prossimità sta beneficiando di una rinnovata attenzione dovuta ai cambi di abitudine imposti dall'era pandemica. Tra obblighi di fare la spesa presso casa e necessità di evitare le lunghe code dei supermercati, i negozi di vicinato hanno ritrovato negli ultimi due anni un ruolo che sembrava sempre più messo in discussione. I consumatori si sono via via accorti, insomma, che la rivendita di cibo di quartiere era assai più smart di quanto appariva.