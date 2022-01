Se il dolce è per cani e gatti, dai baci di dama con la carruba alla torta pollo&carota di Alessandra Iannello

In Italia ci sono più animali domestici (62 milioni) che esseri umani e nel 2021 il petfood ha generato un fatturato di 2,4 miliardi di euro. La pasticciera specializzata Valentina Ronsisvalle: "Mio nonno era domatore di leoni, era il maestro di Nando Orfei. Con questa professione ho unito la passione respirata da piccola in famigla a quella per la cucina"