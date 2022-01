Apre a New York la paninoteca (italiana) "migliore del mondo"

NEW YORK. Prima c'è stata l’apertura temporanea nel 2019 e ora, visto l’enorme successo, la leggendaria paninoteca fiorentina All’Antico Vinaio è sbarcata a New York con una sede permanente. Considerata una delle migliori esperienze di street food al mondo e definita dalla rivista Saveur come la casa dei “migliori panini al mondo”, ha quattro sedi fiorentine che la famiglia Mazzanti gestisce dal 1989 attirando italiani e turisti di ogni nazionalità.