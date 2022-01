La cucina georgiana? Si condivide. E i ravioli si mangiano con le mani

MOSCA. Se non avete mai provato i khinkali o il khachapuri allora vi siete persi due dei piatti più interessanti della cucina georgiana, e più in generale di quell'area che fa da cerniera fra Europa e Asia. Condivisione, gusto e tradizione si sposano alla perfezione nella tradizione di questo Paese che sorge sulle rive del Mar Nero, in un’area che in passato è stata una rotta commerciale importante tra i due continenti e che ha fatto sì che i piatti locali subissero influenze di ogni genere dando vita a una proposta unica.