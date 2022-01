Carlo Petrini: legumi, verdure, pesci. La zuppa risorge e unisce l'Italia di Carlo Petrini

Zuppa di verdure e maiale

Per lungo tempo considerato cibo per poveri o per chi non è in salute, questo storico piatto si prende la sua rivincita anche nei menù dei ristoranti, complici l'attenzione alla dieta e all'ambiente. Ecco le migliori ricette da Nord a Sud, per scaldare l'inverno con gusto. E senza fretta