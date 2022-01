Dry January, ecco perché da 10 anni nel mondo si celebra il gennaio senza alcol

NEW YORK. Dopo aver celebrato le feste e l’arrivo del nuovo anno, magari concedendosi qualche stravizio di troppo, sempre più persone in tutto il mondo scelgono di rinunciare, almeno per un po’, a birra, vino e cocktail. La pratica, che ha conquistato anche gli Usa, si chiama Dry January, e letteralmente significa “gennaio asciutto”, ossia un mese senza alcolici.