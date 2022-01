Chef gourmet "al servizio": a Cortina il cuoco dei vip va a cucinare in mensa per i bimbi dell'asilo di Luisa Mosello

(@ansa)

Le cuoche della scuola avevano il Covid, Gigi Dariz ha deciso di preparare il pranzo ai piccoli per una settimana. In Emilia Romagna menu d'autore per 2 mila scolari firmato da Luca Marchini, 1 stella Michelin. Il sindaco che ha lanciato l'iniziativa risponde a Fuksas: "Gli stellati non vanno odiati". E invita l'archistar nelle mense