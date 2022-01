Voglia di tortellini 24 ore su 24? Niente paura, c'è il distributore automatico di Luisa Mosello

È il self service, nato durante il lockdown, di un laboratorio di pasta artigianale a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Commenti sui social: "Meglio di bibite e merendine". Macchinette anche per la pizza e l'insalata