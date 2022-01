La cantina Marisa Cuomo nasce il 10 giugno 1982…. sul sagrato di una chiesa all'uscita della cerimonia di matrimonio di Andrea Ferraioli e Marisa Cuomo. È il dono di nozze di lui alla neo consorte, con un atto scritto e redatto pronto per la consegna.

Me lo racconta in una mattina di sole a fine dicembre, dove la Costiera si mostra in tutta la sua bellezza.