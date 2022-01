Icewines, quei vini figli dell'inverno minacciati dal riscaldamento globale

Il nettare delle nevi, si potrebbe chiamare così. Battezzato sotto un cielo stellato, nel buio profondo della notte, quando la temperatura sfiora i 10 gradi. Vendemmiare d’Inverno? Sì, esiste anche una viticoltura estrema, tra vigneti in alta quota: qui nasce un vino “speciale” che rischia l’estinzione, specie in Italia. I filari da cui provengono questi vini eroici offrono uno scenario più che suggestivo: gli acini sono intrappolati nel ghiaccio, avvolti in reti protettive.