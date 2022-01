Dal Pantheon a piazza delle Coppelle, dove mangiano i grandi elettori del presidente

"Peones al sole" potrebbe essere il titolo se - parafrasando l’indimenticabile film dei Leoni immortalati da Vittorio Caprioli nell’estate di Positano - volessimo nobilitare lo spettacolo delle ore vuote che i parlamentari si vedono costretti a riempire ingannando il tempo passeggiando nelle meravigliose strade e stradine - finalmente pulite - attorno al Parlamento. I bar del Pantheon, baciati da una giornata di primavera, vedono turisti in estasi mescolati a giovani e meno giovani strizzati in completi blu e protetti tutti dallo stesso gilet in tinta: la divisa di chi si sente potente o aspira a conquistare un posto al caldo nel Palazzo.

Roma, si sa, per quanto "ladrona e potentona", uno scranno o uno strapuntino non lo nega a nessuno.

E poi, per quanto ci si senta impegnati in missione per conto delle Istituzioni, le misure di sicurezza stese attorno ai Palazzi per evitare file - o peggio assembramenti - si rivelano un viatico ideale per una passeggiata in attesa della "chiama", prima rituale poi di ora in ora vieppiù determinante ai fini della scelta e della fatidica nomina del Presidente della Repubblica.

Ma in via degli Uffici del Vicario - a un passo da Piazza Montecitorio - non appena si affaccia un Onorevole Graduato la paura sembra svanire, nel momento in cui i poveri - pazientissimi - operatori televisivi e i loro colleghi giornalisti si lanciano per carpire una battuta sia pure sapendo in un crudele gioco delle parti che non è in alcun modo determinante e che verrà presto destinata al cestino della storia, anzi della cronaca di piccolo cabotaggio, o canottaggio, per dirla col satirico Gaio Fratini. Nel cestino elettronico e digitale.

Bruciato l’attimo di adrenalina, per recuperare gli zuccheri e un po’ di calore il circo della stampa trova rifugio - assieme a carabinieri in quantità - nello storico Bar Giolitti - un tempo famoso per i gelati - o nella strettoia aromatica del Caffè Illy.

Peones et Leones! Mentre i primi scrutano ansiosi il cellulare aspettando un segno dalla Segreteria del Gruppo, capisci che i Capi se la prendono - come vuole la regola - più tranquilla: protetti da guardie anche loro di blu vestite, cravatte improbabili e zucchetto di lana in tinta, alcuni assaporano in una delle cento tavole della zona amatriciane, carbonare e abbacchio, in un melting pot che annulla le diverse provenienze regionali.

Da Armando al Pantheon, storico ritrovo della sinistra, ora che stranieri se ne vedono di meno, Fabiana Gargioli mostra la sua arte di sommeliera consigliando vini di prima scelta capaci di accompagnare i piatti più gagliardi, e soddisfa sia gli eletti del Pd sia quelli dei Cinque Stelle.

A tavola da Maxelà Si fatica a trovare traccia delle abitudini gastronomiche della Prima Repubblica, non perché i nostri eletti siano diventati grandi gourmet, ma perché col tempo mutano gusti e abitudini. Poco affollato Fortunato, per decenni regno dei Potenti; chiuso il Moro; sempre apprezzato ma lontano per rispondere subito alla convocazione il San Lorenzo, tempio parte-nopeo e parte-romanesco del pesce; resta forte l’attrazione delle vicine piazze: dietro la Maddalena il richiamo carnivoro di Maxelà e quello pastaio di Maccheroni, alle Coppelle.

Facile attovagliarsi poi davanti alle meravigliose colonne di Piazza di Pietra, tra l’Enoteca Spiriti e Salotto 42, o all’angolo di Piazza Rondanini, nel dehors di Grano.

I tavolini di Enoteca Spiriti Ma la new entry, appena attraversato il Corso e la Galleria Alberto Sordi, si rivela certamente Baccano, che smentisce il suo nome perché l’aria discreta della brasserie franco-americana induce a parlare piano, gustando le formidabili paste di Nabil Hassen o un carré rosato, sempre che si evitino con cura i cocktail selezionati da Valerio Capriotti, destinati a far alzare il tono della voce persino agli ospiti più tranquilli.

Anche al frizzante Alex Pipero piacerebbe entrare in partita, ma stavolta è troppo distante per conquistare la scena. “Hai visto che successo abbiamo avuto? In Parlamento ci hanno rubato il nome del nostro menu: Carta Bianca se chiama!”.