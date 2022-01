Il più bel panorama del Lago di Garda e un menu che vale il viaggio

“Incrociamo le dita, facciamo le corna, aglio trifaglio fattura ca non quaglia, corna e bicuorna, o scapaccione a cap e pezza”: scusate ma non posso fare a meno di cominciare così prima di applaudire la cucina e il servizio del ristorante di Emanuele Signorini (in sala) e Massimo Fezzardi (ai fornelli). Dall’alto (?) dei miei tre vaccini (e in più anche l’antinfluenzale), dall’alto dei tre vaccini di moglie e figli (senza il più piccolo disturbo) mi si allarga il cuore quando posso entrare in un locale così: l’ultima mia visita in questo antro di delizie è di metà ottobre e che cosa ho trovato? Gel sanificatori da tutte le parti, misurazione della temperatura, controllo del green pass, menu cartaceo ma di una carta sintetica...