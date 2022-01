Quando il festival di Sanremo si ascoltava tra un bicchiere di vino e una tartina

«Miei cari amici vicini e lontani, buonasera, ovunque voi siate». Basta una frase, questa, per ricreare l’atmosfera - vera o diventata tale a furia di ricostruirla - di quei lontani Festival di Sanremo dell’Italia del Dopoguerra.

Salone delle feste del Casinò di Sanremo, dove la manifestazione si tiene dall’esordio del 1951 fino al 1976, per poi spostarsi all’Ariston: sul palco si alternano pochi cantanti che interpretano decine di canzoni e nelle prime due edizioni la sala assomiglia a un café chantant in cui sono disposti tavolini con piattini, calici e vasi di rose e garofani (che torneranno utili per un mazzo di fortuna con cui omaggiare la vincitrice Nilla Pizzi).