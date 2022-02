Capodanno cinese, ecco i 10 ristoranti dove festeggiare a Milano

Milano e la Cina sono due universi vicinissimi. Soprattutto in cucina. Per scoprirlo, l’occasione giusta è il Capodanno cinese, che quest’anno cade l’1 febbraio (di lunedì). Il momento giusto per concedersi una cena fuori e gustare l’offerta gastronomica del “Paese di Mezzo”, che nel tempo ha saputo evolversi fino a conquistare il segmento del fine dining facendo del capoluogo lombardo una meta imperdibile per chi voglia provare i sapori del Canton, del Sichuan e non solo.