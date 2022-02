Sulle sponde del lago di Viverone, dove l'Erbaluce sfiora il paradiso

Non è un sogno, ma semplicemente una sorpresa: un antico monastero benedettino sulle sponde del lago di Viverone, con il suo ampio chiostro, la cappella votiva a San Michele dell'anno Mille e il campanile in pietra perfettamente conservato, cela la bontà del progetto imprenditoriale della famiglia valdostana Bagnod, Cella Grande. Quindi un passato e un presente in Valle d’Aosta con l'allevamento di bovini, produzione casearia negli alpeggi e, da qualche tempo, energie rinnovabili da biogas.