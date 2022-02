Ortaggi, frutta, fiori: il caro energia mette in ginocchio le serre

Il caro energia sta mettendo in difficoltà le coltivazioni in serra. Frutta, verdura, ortaggi, fiori sono a rischio produzione per l’impatto che il rincaro dei costi di elettricità e gas stanno avendo sui conti economici delle aziende agricole. Un colpo quasi insostenibile a sentire chi sta sul campo e che potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla qualità e i volumi degli stock di prodotto per la prossima stagione.