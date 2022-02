Il gatto delle nevi? Sulle Alpi si trasforma in food truck

Chiamateli, se volete, gatti gourmet. Non i felini a quattro zampe ma quelli cingolati utilizzati per battere le piste da sci. Già da qualche anno negli Stati Uniti hanno pensato di attrezzarli come ristori itineranti per offrire tacos e street food agli affamati sciatori sulle Montagne Rocciose. Ora la tendenza è arrivata anche in Europa: prima sui Pirenei e da poco anche sulle nostre Alpi.