Facile da produrre e versatile in cucina: è il momento dell'alga

Versatili, gustose e salutari, le alghe sono un superalimento utilizzato da sempre in molte cucine del mondo, soprattutto in Asia. Negli ultimi anni però anche in occidente stiamo esplorando l’utilizzo di queste verdure di mare, grazie anche alla possibilità di reperirle in maniera sostenibile e all’impiego in moltissimi piatti. Tanti sono gli chef che hanno ormai sperimentano questo ingrediente dal forte sapore umami: salmastro, dolce, carnoso e vegetale.