L'incredibile storia della Stroncatura: pasta calabrese nata dagli scarti e diventata eccellenza

Si potrebbe definire la pasta anti spreco, nata dagli avanzi di lavorazioni più nobili caduti per terra e poi recuperati (le cosiddette "scopature di magazzino"). La pasta così nata, la stroncatura appunto, per motivo igienici veniva venduta di contrabbando, nascosta e conosciuta come "la pasta segreta del mugnaio". In dialetto calabrese è chiamata la Struncatura, con la u.