Alessandro Ceretto: credo nella biodinamica ma dico no alle battaglie ideologiche

“Non sono certificato biodinamico e non faccio politica. Queste guerre ideologiche non mi appartengono, io voglio solo fare un vino sano e buono”. Alessandro Ceretto è l’enologo della famiglia Ceretto di Alba, ma soprattutto è colui che in pochi anni ha traghettato un’azienda da 170 ettari verso una scelta rivoluzionaria e radicale, convertendo ad agricoltura biologica tutti i vigneti di proprietà situati sulle colline di Langhe e Roero.