A Mentone la Festa dei limoni: ecco dove assaggiare i migliori

MENTONE. Può sembrare strano, ma le 180 tonnellate di agrumi utilizzate per la Fête du Citron di Mentone, in programma dal 12 al 27 febbraio, non arrivano dai terrazzamenti alle spalle della città della Costa Azzurra. Troppo preziosi (e troppo pochi) i limoni locali che hanno ottenuto l’Indicazione geografica protetta (Igp) nel 2015 per usarli nelle decorazioni e nelle sfilate che animano quello che è considerato il Carnevale di Mentone.

La storia del frutto d’oro della Riviera è lunga oltre cinque secoli. L’apice della fortuna economica arriva alla metà del XIX secolo, quando viene esportato in tutta Europa, Russia, Stati Uniti, e prosegue fino alla metà di quello successivo. La gelata del 1956, lo spostamento dell’interesse verso il turismo e l’espansione immobiliare che ha tolto spazio alle coltivazioni ne hanno segnato il declino per qualche decennio.

Adrien Gannac della Maison du Citron (@Dario Bragaglia) “Ma da almeno una trentina d’anni, è rinato l’interesse per le varietà locali, dai profumi intensi e dalla bassa acidità” spiega Adrien Gannac della Maison du Citron, una delle prime aziende che ha rilanciato la coltivazione e che ora arriva a produrre circa 15 tonnellate di limoni bio. Nel 1991 è stato Laurent, il padre di Adrien, a credere nelle potenzialità del limone di Mentone, un frutto che a maturazione completata assume un colore giallo intenso e in inverno ravviva molti giardini della città. Nel 2015 i 14 produttori rimasti riuscivano a mettere insieme solo 7 tonnellate, oggi i produttori sono 52 e le tonnellate sono diventate 50. Oltre al vivaio sulle alture di Garavan, dove si trovano in vendita agrumi freschi e prodotti trasformati, la Maison du Citron (che presto cambierà nome e si chiamerà Maison Gannac) ha altri 6 appezzamenti e punta ad arrivare nel 2030 a 100 tonnellate di produzione totale.

I limoni di Mentone La buccia del limone di Mentone è molto sottile, ricca di olii essenziali e le dimensioni, per ottenere la certificazione Igp, devono essere comprese fra i 53 e i 90 millimetri. Prima e dopo la raccolta, fatta a mano, gli agrumi non subiscono alcun trattamento e devono essere venduti preferibilmente con una o due foglie attaccate al peduncolo. Un segnale di freschezza e l’indicazione al cliente che non sono stati sottoposti a processi di inceratura meccanizzata. A parte due o tre aziende più grandi, la produzione è legata in gran parte a piccoli terreni di proprietà familiare che si trovano anche nei comuni confinanti di Roquebrune Cap-Martin, Gorbio, Castellar e Sainte Agnès.

Nel 2004 i produttori hanno dato vita all’Associazione per la promozione del limone di Mentone (APCM) di cui fanno parte anche molti trasformatori e ristoratori. Oltre cento aderenti che valorizzano il frutto utilizzandolo per produrre marmellate, olii aromatizzati, torte e pasticceria, pasta fresca, liquori, ora anche la birra. Basta fare un giro per le vie del centro storico per rendersi conto di quante declinazioni possa prendere questa filiera virtuosa e molto corta, perché per disciplinare le piantagioni devono trovarsi a non più di 7 chilometri dal mare e non superare i 390 metri di altitudine.

Anche i ristoratori hanno la loro parte nel valorizzare il prodotto. A partire da Mauro Colagreco che a pochi metri dal suo ristorante Mirazur (3 stelle Michelin, miglior ristorante del mondo nel 2019 per World’s 50 Best restaurants, riaprirà in primavera dopo i lavori di rinnovamento) ha creato un giardino dove raccoglie i frutti, le foglie e i fiori che utilizza nelle sue ricette. Lo chef vive qui, nel terreno che apparteneva alla villa del re del Belgio Alberto I. Un giardino che ha battezzato Rosmarino, uno dei quattro che forniscono la quasi totalità della materia prima vegetale utilizzata nel ristorante. Nei terrazzamenti sotto il ristorante crescono i limoni, mentre nel nuovo giardino di Castillon sono stati pianti ulivi per produrre olio.

Mauro Colagreco miglior chef del mondo: “Giusto premiare noi giovani, ora si festeggia” di Elisabetta Pagani 27 Giugno 2019 di Elisabetta Pagani grandi cuochi che hanno apprezzato le qualità del limone di Mentone in cucina. L'elenco di nomi va da Paul Bocuse a Alain Ducasse, da Joël Robuchon a Guy Martin.

Mathieu Rosa Brunetto, il giardiniere del ristorante Mirazur al lavoro nel Jardin Rosmarino (@Dario Bragaglia)

Gli indirizzi da assaggiare

Maison Herbin, rue Vieux Collège 2

La confettura di limoni è una specialità da più di 40 anni del laboratorio che ha sede nel centro storico. Si può assistere alla lavorazione degli agrumi. L’ispirazione di produrre una confettura venne nel 1974 a Mme Herbin per soddisfare la folta comunità inglese che consumava la “marmelade à l’anglaise.” Oggi si producono quasi 200 varietà di confetture.

Huilerie Saint-Michel, rue de Bréa 5

Una maison fondata nel 1896, oggi specializzata in olii aromatizzati. Negli ultimi anni sono stati creati diversi olii in collaborazione con chef stellati. Il primo è stato l’olio al limone di Mentone in collaborazione con Mauro Colagreco, amico degli attuali proprietari. Un prodotto adatto a condire insalate, pesce, o semplicemente da abbinare a un buon pane come accompagnamento dell’aperitivo. L’olio viene prodotto attraverso la macerazione di zest di limone.

Au Pays du citron, rue Saint-Michel 22

Il limoncello di Mentone ma anche altri liquori, digestivi, sciroppi, infusioni, confetture, dolci che hanno come protagonista il limone locale. Qui si può acquistare anche il prodotto fresco.

Mitron Bakery, rue Pièta 8

Il nuovo format di panificio artigianale ideato da Mauro Colagreco che punta su farine e grani biologici, lievito madre. Nel vecchio forno si cuociono diversi tipi di pane e alcuni dolci fra cui la tarte au citron, la torta al limone. Un punto vendita si trova anche all’interno del bel Mercato coperto in stile liberty costruito nel 1898. Una seconda Mitron Bakery è stata aperta al mercato della Condamine a Monaco.

Pasta Piemonte, rue Partouneaux 34

Luisa Inversi, torinese che vive da otto anni in Costa Azzurra, ha creato i ravioli al limone di Mentone. La tradizione della pasta piemontese sposa il più famoso prodotto locale. I ravioli possono anche essere preparati fritti (in friggitrice o padella): salati per l’aperitivo o spolverati con zucchero a velo come dessert.

I ravioli al limone di Mentone (@Dario Bragaglia) La Mentounasc, boulevard de Garavan 83

Alexis e Rémi amano definirsi dei “brasseurs citronnés”, dei mastri birrai al limone. Due trentenni appassionati di birre artigianali che da quasi tre anni hanno deciso di utilizzare gli agrumi locali nelle loro cotte. Sono nate così la Biounda, la Bianca, la Limeta presenti in molti bar e ristoranti e in vendita in centro al Comptoir de Mathilde.