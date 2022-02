Fumata nera dalle banche d'affari: il petrolio arriverà a quota 100 dollari (e i prezzi alle stelle)

Il prezzo del carburante continua a salire di giorno in giorno e di recente ha superato gli 1,80 euro al litro per la benzina, un livello che non si vedeva dal 2013. L’andamento è spinto anche dalla corsa del petrolio che minaccia di proseguire nei mesi prossimi. Ne sono convinte le grandi banche d’affari Usa che con i propri team di analisti scrutano nel futuro dei prezzi dell’energia. I loro esperti a gennaio hanno corretto all’insù le proprie stime. Morgan Stanley ha rivisto al rialzo la sua precedente previsione e ha detto di aspettarsi un’impennata del Brent a 100 dollari già entro il terzo trimestre di quest’anno. La banca, solo qualche giorno prima, aveva affermato che il livello si sarebbe fermato a quota 90 dollari. A spingere sul movimento verso l’alto sarebbe l’offerta ridotta di barili rispetto a una domanda sostenuta. Non aiuta la recente decisione dell’Opec+, l’organizzazione dei principali produttori di oro nero, che ha concordato di attenersi a incrementi moderati dell’estrazione, nonostante le pressioni per un rafforzamento. Secondo Morgan Stanley, anche gli investimenti in diminuzione nelle operazioni di estrazione, sull’onda green, starebbero pesando sulla quantità di petrolio immesse sul mercato. Morgan Stanley non è la sola a vedere altre fiammate all’orizzonte. Poche settimane fa anche Goldman Sachs, altro big Usa del mondo degli investimenti, aveva corretto a quota 100 dollari il prezzo del barile nel terzo trimestre. Il valore medio è visto in area 96 dollari nel corso del 2022. Adesso (3 febbraio) la soglia è in area 89 dollari al barile.

In ogni caso, da inizio anno il prezzo del petrolio (Brent) è salito già di oltre il 10%, dopo un rally del +53% nel 2021. L’andamento preoccupa famiglie e imprese già alle prese con il caro bollette. Il movimento si vede riflesso nell’andamento dell’inflazione, salita al 4,8% a gennaio, record dal 1996.

Sull’onda del caro petrolio, sono in salita anche i generi alimentari. «La minaccia non arriva però soltanto dalle quotazioni del greggio – spiega Ivano Vacondio -. Adesso c’è anche il problema dei trasporti dato che non si trovano più autisti per guidare i mezzi». Nel nostro Paese la totalità dei prodotti alimentari lavorati viaggia su gomma. Negli ultimi mesi molti conducenti di camion si sono trasferiti in Gran Bretagna dove le paghe sono più alte e in Italia è diventato difficile reperire i guidatori. «Quello della logistica è un altro problema che si aggiunge a tutti gli altri» dice Vacondio.

L'inflazione alimentare ha accelerato bruscamente l’anno scorso. «L'indice Fao dei prezzi alimentari mondiali è cresciuto in media del 28,1% nel 2021 rispetto al 2020 con un aumento trasversale a tutti i sottosettori (cereali, oli, carne, prodotti lattiero-caseari, zucchero etc etc) – ricorda Stephane Soussan, gestore del fondo CPR Invest Food for generations di Amundi -. Tale significativo aumento è il risultato sia di un incremento della domanda sia di una riduzione dell’offerta per alcuni alimenti, a causa del raccolto deludente e dei costi di trasporto elevati nel periodo di riferimento». Per l’esperto, guardando all’anno appena iniziato, il settore agricolo dovrebbe essere sostenuto dall'aumento dei prezzi del grano, fenomeno guidato dalla domanda cinese. «Tale domanda dovrebbe rimanere solida in quanto Pechino deve ricostituire il proprio patrimonio suino a seguito dell'impatto della febbre suina africana» dice Stephane Soussan. Ma i movimenti verso l’alto sono davvero tanti. «Anche i mangimi sono destinati a salire dopo il rialzo dei prezzi dei cereali che si sono mossi tutti a doppia cifra – specifica Vacondio -. Il risultato si vedrà sul prezzo di carni e latticini».

Gli effetti si sono già visti sul carrello della spesa in queste ultime settimane. Il vero rialzo deve però ancora arrivare. «Durante tutto il 2021 e anche in questo inizio 2022 le nostre industrie si sono sobbarcate tutti gli aumenti relativi alle materie prime e all'energia, svolgendo un ruolo calmieratore e dunque un grande servizio al consumatore, che ha visto sui nostri prodotti incrementi tutto sommato modesti – dice il presidente di Federalimentari -. Purtroppo, però, questi incrementi non accennano a fermarsi, tanto più che agli aumenti del 2021 si sono aggiunti quelli energetici». La spinta generale si lega infatti ai beni energetici saliti fino al +38,6% tendenziale di gennaio, dopo il +29,1% di dicembre. Gli energetici regolamentati, in particolare, sono arrivati quasi al raddoppio, con un +93,5% tendenziale, dopo il +41,9% di dicembre. «Queste cifre sono allarmanti e l'industria alimentare è vicina a un punto di rottura. Nei prossimi mesi non riusciremo più a contenere l'inflazione dei nostri prodotti. Se non ci saranno interventi da parte del Governo e della Comunità Europea inevitabilmente il carrello della spesa aumenterà di molto» conclude Vacondio.