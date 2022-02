L'affondo di Alois Lageder: "Dietro le accuse alla biodinamica gli interessi dell'industria chimica"

“Siamo sbalorditi dall’eliminazione della biodinamica dalla legge sull’agricoltura biologica. È incredibile: la condicio sine qua non per ottenere il marchio biodinamico Demeter è avere la certificazione biologica. E allora, come si può escludere la biodinamica dalla legge sull’agricoltura biologica? Ma la politica è troppo forte, ci sono persone che hanno un forte potere su altre e hanno influenzato il voto. E poi evidentemente sono in ballo degli interessi: dietro a questi ragionamenti c’è la paura dell’industria chimica di fare meno affari. Chi fa biodinamica ama la natura e non usa nessuna sostanza chimica o additiva”.

Entra a gamba tesa nel dibattito su agricoltura biologica, biodinamica e relativa legislazione, Alois Lageder, uno dei nomi eccellenti della viticoltura italiana con la sua storica azienda a Magré, in Alto Adige, paladino della biodinamica: dal 2016 allo scorso anno è stato presidente di Demeter, l’ente privato che rilascia la certificazione dell'agricoltura biodinamica. I suoi vini sono noti e apprezzati in tutto il modo, pluri premiati. Per citarne uno, il suo Pinot Grigio Vigneti delle Dolomiti Terra Alpina 2019 è nella top dieci internazionale (6° posto) nel 2021 di Wine Spectator per qualità/prezzo. “Noi viticoltori biodinamici certificati siamo tutti biologici e in più abbiamo anche il bollino Demeter. Quindi siamo bio, se in più facciamo altre pratiche in vigna nel pienissimo rispetto della natura non capisco che problema ci sia. Credevo davvero che ci fosse la possibilità che la legge venisse accolta con i riferimenti al metodo biodinamico”.

Alois Lageder (@John Mc Dermott)

Eppure, in questi giorni la comunità scientifica si è compattata, ed è piovuta una pioggia di dure critiche sulla biodinamica. La più diffusa e condivisa è quella che paragona le pratiche e i preparati biodinamici a riti magici. Qual è la sua posizione in proposito?

“Ma come si possono lanciare critiche simili se non si è mai praticato questo metodo agricolo? Sono tutte supposizioni, forse i detrattori hanno paura di perdere qualcosa e allora si inventano storie di stregoneria, ma sono stupidaggini. Prima di gettare fango, queste persone dovrebbero cercare di capire come funziona la biodinamica, che cosa noi agricoltori facciamo veramente. Poi ognuno è libero di pensare ciò che vuole, ma è ridicolo parlare di stregoneria”.

Cos’è che fate veramente?

“Applichiamo pratiche in cui usiamo la forza della natura. Che la natura abbia un’incredibile forza lo vediamo tutti i giorni, ad esempio con le maree. Invito tutti a riflettere sul fatto che in natura non possiamo sapere tutto, ogni effetto e ogni sfumatura di ciò che ci circonda: tutti i giorni scopriamo cose nuove dell’universo che fino al giorno prima non sapevamo. Allora, perché non si può accettare che ci siano forze della natura che non conosciamo? L’accusa di "rituali di magia" non è un argomento vero né serio: a chi critica domando, avete mai provato queste pratiche? Si parla tanto del cornoletame: ok, in biodinamica si mette del letame in un corno di vacca che poi viene riposto sotto terra. Se mi rendo conto che così facendo si forma dell’humus e che questa sostanza spruzzata sulla terra la rende più fertile, qual è il problema? Questa sarebbe una stregoneria? È davvero ridicolo! La verità è che c'è chi ha tentato di trasformare la biodinamica in una questione politica e noi coltivatori siamo un piccolo gruppo, non abbastanza forte da far capire ai politici che queste sono pratiche molto rispettose della natura. Se io mi dedico al benessere della terra non sono uno stregone, sono un vignaiolo che la ama e la rispetta. Sono uno che riesce a vedere un po’ meglio di altri che cosa la natura mi dà. Nell’universo ci sono forze incredibili, tutto è connesso. La biodinamica si basa su pratiche agricole antichissime. Ci interessano i risultati, e le differenze rispetto alla coltivazione tradizionale si vedono: il ragionamento è semplice, se un preparato funziona lo uso”.

C’è anche chi lancia agli agricoltori biodinamici l’accusa di rigidità perché il prodotto sarebbe “schiavo della disciplina”. Che cosa risponde?

“Rudolf Steiner è autore di un meraviglioso trattato che è ‘Filosofia della libertà’ che celebra valori opposti. Certo, se un coltivatore vuole il marchio Demeter deve rispettare delle regole. Credo che queste critiche vengano da persone poco informate e siano messe in giro dalle lobby dei prodotti chimici che con noi hanno ben poco da guadagnare”.

Che cosa l’ha spinta ad abbracciare la biodinamica?

“Un giorno ero a passeggio tra le vigne, nella mia azienda in Alto Adige. Mi sono guardato intorno e ho osservato con intensità ciò che mi circondava. Il fogliame rigoglioso della vite, il suolo ricco di piante e animali. Una diversità ricca e bella che mi ha aperto gli occhi: oltre 20 anni di coltivazione biodinamica mi hanno portato un grande arricchimento personale e spirituale. E oggi ho la sensazione di capire un po’ di più di questo grande miracolo che è il segreto della creazione del mondo. La natura è la nostra migliore insegnante. Da allora ho abbracciato la causa anima e corpo”.

Che cosa dovrebbe spingere oggi un viticoltore a scegliere il metodo di coltivazione biodinamico?

“La salute e il benessere personale e dell’ambiente. Abbiamo una responsabilità verso la terra: negli ultimi anni i cambiamenti climatici si sono verificati per errori umani e hanno compromesso l’armonia della natura. Grazie al metodo biodinamico, nella terra fiorisce la biodiversità, sia nelle piante sia nella fauna. Se poi nello stesso contesto si inseriscono anche vacche, pecore, galline e altri animali, si entra in un’altra dimensione: la vitalità è tangibile nel campo e si riflette nel bicchiere. La coltivazione biodinamica, infatti, garantisce la qualità del prodotto: il vino è più fresco, nutriente e vivo. E più longevo. Inoltre, trae vantaggio anche l’aspetto estetico della terra: con alberi, arbusti e fiori la vigna è più bella”.

Quali strumenti vengono utilizzati in questo tipo di coltivazione?

“Si parla di preparati biodinamici, cioè rimedi naturali che fanno bene alle piante. Di quelli da campo fa parte il cornoletame, che viene usato nella prima fase della vegetazione e serve per equilibrare la crescita della pianta; e poi c’è il quarzo di cristallo che viene tritato finemente e impiegato nella seconda fase, dalla fioritura in poi, quando la pianta invece di espandersi si concentra e sta per formare il frutto, che così facendo sarà più saporito e vitale. Esistono poi i preparati “da cumulo” da aggiungere al compost che rende più ricco il suolo. Nell’agricoltura tradizionale l’humus è stato sostituito dai fertilizzanti, ma non è la stessa cosa. I preparati da cumulo sono composti di equiseto, valeriana, corteccia di quercia, ortica e così via. L’uomo, evolvendosi, ha perso il contatto con la natura, è per questo che Rudolf Steiner, padre della biodinamica, ha sottolineato che dobbiamo recuperare quel rapporto”.

Quanto costa coltivare seguendo la biodinamica?

“Nei primi anni della conversione i costi erano più elevati, ma oggi non è più così, sono uguali a quelli dell’agricoltura tradizionale: noi paghiamo di più di manodopera e meno di prodotti chimici perché non li usiamo”.

Il vigneto Romigberg nella Tenuta Alois Lageder (@Gianni Bodini)

I vini biodinamici sul mercato sono molto costosi, da che dipende?

“È il nome del produttore a fare la differenza. Va detto anche che la biodinamica attira intorno a sé molto interesse e questo può far aumentare la richiesta e quindi i prezzi”.

Quali sviluppi si aspetta su questa vicenda?

“L’unico sviluppo possibile, a mio avviso, è di natura pratica. A chi critica amo dire: provate, vedrete i vantaggi e soprattutto la bellezza fiorire intorno a voi”.