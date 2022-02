L'altra vita di Cracco: vignaiolo a Sant'Arcangelo di Romagna

Carlo Cracco e la sua svolta, potrebbe essere questo il titolo di un libro che racconta la storia di un cuoco divenuto famoso, che tuttavia ha scelto una strada più salutistica nella concezione del suo menu, e anche “sostenibile”, benché la parola sia abusata. La chiave di tutto credo sia stato un desiderio della moglie Rosa Fanti, che con Carlo ha deciso di acquistare un’azienda agricola nel suo paese d’origine: Sant’Arcangelo di Romagna.

Cracco e la moglie Un complesso di 16 ettari dei quali 6 a frutteto, secondo la vocazione produttiva di questa zona dove si raccolgono albicocche, pesche, ciliegie e cachi. Tutta materia prima che è stata trasformata in succhi di frutta, ma anche in dolci, come il mitico Panciliegia, realizzato con le farine macinate a pietra del Molino Quaglia (le stesse della sua pizza) e con le ciliegie Samba. L’azienda ha preso il nome di Vistamare e con gli scarti della frutta producono persino la carta per stampare i menu e per i packaging. E pure i noccioli delle pesche e delle ciliegie diventano farine utilizzate in pasticceria. La sostenibilità è quindi un mood, così come la tendenza al biologico per i vigneti disseminati su 5 ettari, con viti che vanno dai 50 agli 80 anni di età. Non abbiamo assaggiato l’olio (ci sono 4 ettari a uliveto), mentre le verdure raccolte nell’ettaro di orto finiscono nel menu dello chef del suo locale in Galleria a Milano.

Carlo ha un rapporto antico col vino, essendo diventato sommelier alla scuola di Giuseppe Vaccarini a Milano, quando cucinava da Gualtiero Marchesi. Dalla provincia di Vicenza aveva spiccato il volo nella grande Milano e, benché la sua attività non gli consentisse le bevute che avrebbe voluto fare, coi primi soldi ha acquistato bottiglie importanti. Ora è invece arrivato il momento di fare il vino e per questa impresa si è affidato a un enologo speciale come Luca D’Attoma che gli ha subito trovato due cantine d’appoggio: San Valentino a Rimini per i due vini bianchi e San Patrignano per il suo rosso.

Il Rubicone Bianco La Ciola 2020 nasce da grechetto gentile (che nel Riminese si chiama rebola), albana e bombino (vitigno tipico del foggiano che qui chiamano “pagadebit”). Ha colore paglierino tendente al dorato, mentre al naso, oltre alla frutta distesa, offre note balsamiche, erbe officinali, salvia e alloro. Ha un ingresso rotondo, è leggermente amarognolo sul finale e una sua parte tannica che lo rende croccante. Dopo tre assaggi in tre momenti diversi, è stato un crescendo dal primo che già m’aveva colpito per la perfetta armonia. È un vino che piace.

Clamoroso tuttavia è il Rubicone Trebbiano Fiammarossa 2020, frutto di un ecotipo di trebbiamo tipico della Romagna che si è estinto. E i Cracco hanno avuto la fortuna di trovarne le viti in quella vigna antica, divenendo, credo, gli unici produttori di questa rarità, che Ruenza Santandrea, presidente del Consorzio Vini di Romagna, ricorda perfettamente. Questo vino ha un colore brillante con sfumature tipo pinot grigio che tendono leggermente al ramato. Al naso senti la polpa del caco, l’albicocca matura, l’uva spina, ma la sua complessità vira poi sul floreale con la ginestra, e una parte verde balsamica (finocchietto) carezzata da una leggera speziatura. Ha una sua rusticità, che è propria del vitigno, che esce fuori, indomata. In bocca è un vino con le spalle larghe, incisivo nella sua acidità, dove senti ancora di più la masticabilità del tannino. Sapido e minerale sul finale. Davvero clamorosa questa riscoperta, tanto da chiedersi perché mai questo vitigno abbia rischiato l’oblio.

Il Colli di Rimini Rosso Colle Giove 2020 è frutto di uve sangiovese in prevalenza. Ha colore rosso rubino, naso intenso, anche leggermente pungente, con piccola frutta rossa e chiodi di garofano. In bocca è rotondo, filigranoso, non muscoloso e termina, nel suo equilibrio, con una discreta mineralità e sapidità.

Tre vini avvincenti, tre storie di tradizione nella concezione del vigneto, che Carlo e Rosa hanno saputo salvare e valorizzare. Bravi!

