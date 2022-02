In edicola I piaceri del Gusto: viaggio fra i sapori d'alta quota

Domani con Repubblica, La Stampa, la Provincia Pavese e la Gazzetta di Mantova, torna in edicola «I piaceri del Gusto», l’edizione cartacea de «ilgusto.it», l’hub del gruppo Gedi che racconta per tutte le testate il mondo del cibo, del vino e dei viaggi. Nel numero di domani (in edicola a 50 centesimi più il prezzo del quotidiano) accompagneremo i lettori alla scoperta delle montagne: dalle migliori tavole ai migliori chef, alle vigne più alte del mondo, fino alle ricette che si possono fare anche a casa. L’enogastronomia è un’occasione straordinaria per la montagna perché la tavola permette di destagionalizzare il turismo e, grazie a una generazione di giovani cuochi, la montagna va oltre la polenta con cervi, camosci e salsiccia e scopre erbe spontanee e sapori unici dei territori alpini e appenninci.

La cover de I piaceri del Gusto

La redazione de «ilgusto.it» ha selezionato in base alle tendenze, alle manifestazioni e alla crescita le dieci città da assaggiare nel 2022 perché nel 2022 ricominceremo a viaggiare e il gusto sarà la prima motivazione. Ci sono la rampante Mosca delle cucine che non dormono mai, Mumbai, Tel Aviv, alcune conferme come Alba, che a settembre ospiterà il summit mondiale dell’enoturismo, e sorprese come Ibiza dove la crisi delle discoteche ha trasformato locali in luoghi del gusto e del divertimento sorprendenti.

Continuando il viaggio nei sapori del mondo, Eleonora Cozzella svela per «I piaceri del gusto» i migliori ristoranti del Nord Africa e del Medio Oriente selezionati dai «50 best», una classifica dove regna Dubai, sempre più in pole position tra le nuove capitali del pianeta.