Viaggio tra i ristoranti dell'Espresso: Pri lojzetu, L'Chimpl e ME

Il ristorante rappresenta sempre un piccolo mondo a sé, dietro il quale ci sono storie di ogni genere, incluse quelle d’amore. Certo, non dev’essere semplice vivere fianco a fianco condividendo tanto gli spazi lavorativi quanto l’intimità familiare, spesso con orari improbabili e ritmi a dir poco sostenuti . Eppure non sono poche le realtà che presentano coppie affiatate tra sala e cucina. O addirittura fianco a fianco ai fornelli, come in uno dei locali che vi raccontiamo oggi, tra la Slovenia e la Calabria, passando per il Trentino.



Una sede decisamente suggestiva con un ingresso davvero imponente: quella che ora ospita Pri Lojzetu fu la dimora di caccia dei Conti Lantieri di Gorizia nella valle del Vipacco, luogo celebre per la sua florida viticoltura. Qui Tomaž Kav?i? e la moglie Flavia Furios accolgono i loro ospite con una cucina e un savoir-faire notevoli. In guida con tre cappelli, ecco la scheda che descrive il loro ristorante: “Si inizia sempre con il rito del pane spezzato con le mani, come da tradizione, e servito con una crema al rafano, olio istriano e il fior di sale di Pirano. Tomaz e Flavia Un rito che si rinnova nella suggestiva cornice di quello che un tempo fu castello di caccia. Lo scandire delle stagioni, oltre a influenzare le creazioni della cucina, suggerisce la scelta del tavolo: in estate, la bella terrazza consente di ammirare la verde Valle del Vipava e, quando la temperatura scende, ci si raccoglie nelle antiche cucine del maniero dal soffitto a volta con mattoni a vista. In carta, non conosce oblio uno dei grandi piatti classici che hanno reso famoso Tomaz Kavcic, il grande innovatore, nel variegato mondo della gastronomia europea: il branzino cotto su una piastra di sale. L’orso non sempre si dichiara nel menu ma è spesso presente: la succulenza della guancia cotta per tredici ore appaga il palato e scuote lo spirito. Poi, si distinguono gli armoniosi scampi al vapore con asparagi bianchi, verdi e selvatici, crema di formaggio giovane e plancton. La minestra di frutta e verdura con gelato alla crema e basilico essiccato è rielaborata pensando alla tradizione, mentre “l’omaggio al ginepro”, un sorbetto gin & tonic e fumo profumato, riconferma la genialità del cuoco. Cantina ampia e generosa con il meglio della Slovenia e non solo. Servizio professionale, preciso e multilingue. Ad accogliere l’ospite è donna Flavia, che governa i tavoli con grande efficienza ed eleganza innata. Circa 70 euro.”



Si trova dentro l’Hotel Gran Mugon questo bel ristorante con le vetrate panoramiche che danno sulle montagne del Trentino. Il suo nome in lingua ladina rappresenta un uccellino ma anche lo pseudonimo di un celebre poeta e storico del luogo come padre Frumenzio Ghetta. Katia Weiss e Stefano Ghetta ai fornelli, marito e moglie, sono gli amabilissimi padroni di casa di L'Chimpl da Tamion, un cappello raccontato in guida così: ”Il ristorante, all’interno di un confortevole albergo in un piccolo borgo dolomitico, prende il nome dalla definizione dialettale del ciuffolotto, un uccellino di montagna. L'Chimpl La coppia di padroni di casa, lei in sala e lui ai fornelli, è abile nel far sentire a proprio agio gli ospiti, sia perché l’accoglienza è calorosa, sia perché la cucina è buona. Rispetto delle tradizioni del luogo e delle stagioni, tecnica moderna e gusto si ritrovano in piatti come le “lumache con ortica, funghi, nocciole e fiori”. Da provare anche il “risotto al formaggio d’alpeggio con cirmolo, porcini e cipolla caramellata”. Tra i secondi vale la pena assaggiare il “piccione in crosta di semi di girasole con scorzonera, fichi, latticello e issopo”. Soddisfacente la cantina. Menu a 45 o 90 euro, sui 65 alla carta.”





Lungo la bellissima costa del Vibonese non distante da Pizzo Calabro, il ME Restaurant di Giuseppe Romano ed Eleonora Marcello si trova all’interno di un antico casale in pietra ristrutturato con sapienza. Il nome del ristorante arriva dalle iniziali di lei, ai fuochi a fianco del marito, il quale dopo aver girato il mondo partendo dalla Campania è approdato in Calabria per amore. Me Restaurant Ecco come viene descritta la loro cucina, che vale un cappello: “La terra di origine, la Campania; quella di adozione, la Calabria; e le esperienze fatte in giro per il mondo, prima fra tutte quella Giapponese. Ecco il ‘brodo’ gastronomico nel quale nasce la proposta di Giuseppe Romano, frutto di solida tecnica e meditate contaminazioni. Nel bel locale a pochi passi dal mare di Pizzo si può partire con il cremoso di zucca con calamaretto, ’nduja e crumble di liquirizia. I gamberi viola con panna acida al bergamotto ed emulsione di Cipolla Rossa di Tropea sono un piccolo tour tra i sapori e i profumi di questa terra. Ben fatti gli spaghetti al nero di seppia, pomodorino, vongole veraci e caciocavallo silano fermentato. Dolci di impostazione tradizionale. Servizio cordiale e carta dei vini adeguata. Conto sui 60 euro.”