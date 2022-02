Ricette regionali e solo materie prime italiane: benvenuti nelle cucine del Quirinale

Gli ospiti si avvicendano alla tavola di colui che per il tempo del mandato è il padrone di casa nella Casa degli Italiani, il Quirinale. I servizi sono pranzi di Stato, le pietanze suggellano il lavoro, in tavola la diplomazia e la rappresentanza dei sapori, raccontano l’Italia nei prodotti. Cucina per i papi, fucina reale con i Savoia, oggi la cucina grande del Quirinale è il luogo in cui solo ingredienti del nostro paese diventano portate dell’unico posto in cui si mangia ufficialmente nelle visite di Stato: il cibo come estensione della cultura del paese.

La tavola diventa una vetrina internazionale dove arrivano pezzi da ogni parte d’Italia, dagli ingredienti ai sapori della cucina tradizionale regionale, come piatti della nonna rivisitati nella forma per un servizio adatto al luogo e alle circostanze. Trasuda storia ma è moderno l’ampio spazio dove la brigata lavora ogni giorno: un antico girarrosto del XVIII secolo testimonia i fasti del passato, c’è tecnologia in cucina ma anche pentole in terracotta per legumi e potacchio. Restano solo nella memoria le cucine a carbone dove oggi c’è lo spazio per la pasticceria, e dove ora c’è il lavaggio si stipava il carbone. Maioliche di Vietri con decori gialli e azzurri, acciaio moderno per i piani di lavoro, attrezzature dove un tempo ai ganci sulle pareti venivano appesi i rami stagnati con lo stemma sabaudo.

Il cambio del Presidente e la cucina regionale.

Ogni sette anni cambia il Presidente, ma resta la cucina al suo servizio: “Ci siamo sempre preparati con il filo conduttore delle cucine regionali - racconta Fabrizio Boca, executive chef del Quirinale - ciò ci ha permesso di portare il cambiamento. Quando sono arrivato i menu erano scritti in francese, grazie ad Alberto Gozzi consulente voluto dalla signorina Scalfaro e alle modifiche apportate siamo riusciti a cambiare le abitudini, a riproporre piatti della tradizione".

I giorni dell’elezione sono un’incognita: “A ogni cambio aspettiamo di sapere chi arriverà, di base consultiamo la lista di piatti che serviamo nei ricevimenti, nelle visite di Stato e nel quotidiano - prosegue sfogliando stampe dove sono schedate tutte le pietanze - dal pane ai dolci ci basiamo su quello che ha sempre funzionato con i predecessori. Poi ci sono in ogni settennato alcune cose che non funzionano, legate a gusti o esigenze, ma lì chiediamo e agiamo di conseguenza". “Mettiamo in piedi una linea di cucina per evitare il più possibile di dire «no, questo non si può fare» - racconta Giovanni Santangelo -. In dispensa ci sono gli ordini giornalieri, in base al menu settimanale ordiniamo quello che manca. Non abbiamo una macelleria interna, conserviamo sottovuoto piccole porzioni per una necessità veloce, come una scaloppina”. Un po’ più di un freezer di casa, con le dovute proporzioni!

Impostazione regionale anche per la pasticceria dove Davide Rosato, insieme al collega Federico Iori racconta di essere presente in tutti gli eventi istituzionali: “Il bello è che facciamo dal pane al cioccolatino, biscotti per il caffè e salatini per l’aperitivo”, racconta mentre le mandorle salate sulla placca freddano, una crostata con confettura di albicocche cuoce in forno e l’impasto dei cornetti riposa fra una piega e l’altra. Di aspetto assolutamente casalingo il ciambellone nello stampo: “Facciamo tutto in casa, anche i canditi per il panettone o la colomba e temperiamo il cioccolato sul piano di marmo. Abbiamo il licoli per il pane e la pizza che prepariamo una volta a settimana, o ogni due. Per le visite ci basiamo su usanze e costumi, accordandoci anche nei dolci su sapori regionali, ma dobbiamo sempre tener conto se gli ospiti possono mangiare preparazioni con alcolici o attenerci alle specifiche delle gelatine, nel caso in cui siano di provenienza animale.”

Cavalli, vacche, orti: viaggio nella Tenuta presidenziale di Castelporziano di Giulia Mancini 28 Gennaio 2022 di Giulia Mancini

Col mandato Scalfaro la ristrutturazione della cucina grande, “nuove attrezzature e suddivisione degli ambienti di lavoro in zone delimitate - ricorda il cuoco Pietro Catzola -. Fu la figlia del Presidente a volere l’orto a Castelporziano, amava avere in cucina una cesta di verdure appena raccolte quando eravamo lì. Ha fatto piantare le aromatiche, così è nato il famoso risotto alle erbe che ancora serviamo.” Antonio Galli, chiamato Tonino, veterano in cucina da quasi trent’anni a questi fornelli: “Anticamente, ma ce l’hanno raccontato, i presidenti andavano a caccia nelle tenute di San Rossore, e Castelporziano in una finestra in fondo alla cucina c’era uno scivolo dove passavano cinghiali e cacciagione. Saragat la amava, pernici, beccacce, daino erano usuali. Finché i presidenti non sono tornati a vivere qui non c’erano esigenze, ma la cucina grande non era ferma”, continuando a servire e preparare i pranzi di rappresentanza. Anche Claudio Giuntoli, dall’85 qui, ha ricordi che si intrecciano nel passato, li racconta mentre pulisce i broccoletti: “Quando siamo arrivati eravamo i più giovani, chi aveva la mia età di adesso era stato a servizio del Re, in cucina ci si riferiva con gli appellativi di Cavaliere e Commendatore".

“Pertini ci chiamava chiedendo piatti particolari (ma il dottore metteva dei paletti). Nell’ultimo periodo voleva cose piccanti, fettine panate e creme caramel, ciò che aveva evitato negli anni precedenti”, ricorda Gatti. "Cossiga mangiava qui solo quando aveva impegni, era un uomo alla mano e cercava di non mettere mai in imbarazzo le persone. Appassionato di formaggi e tecnologia, quando lo abbiamo seguito a Courmayeur veniva a fare colazione con noi perché non gli piaceva farla da solo”. Ricordano come per la signora Franca Ciampi, secondo il vecchio retaggio, il cuoco era il responsabile della casa: “Per ogni necessità chiamava noi, ogni mattina ci si accordava su pranzo e cena. Erano molto disponibili nel privato, in forma ufficiale altra cosa, ma capitava che ci invitassero anche a vedere la partita insieme".



I fornitori.

Tutto viene preparato qui, si acquista solo materia prima di origine italiana: alcune verdure dall’orto di Castelporziano, carne e pesce da fornitori di fiducia, olio da Canino, uova dall’Umbria, pelati dalla Campania, farine dal Veneto, riso dal Piemonte e via dicendo.

“Questa cucina è legata a una decisione del Presidente Mattarella - sottolinea Boca -. Dal dopoguerra non avevamo una struttura Ricevimenti e Ristorazione ma solo il settore sala e cucina. Con lui siamo riusciti a formare la struttura chiamata così dalla Presidenza della Repubblica, composta dall’Economato con a capo Massimo Cesarini per la gestione dei fornitori, nonché per controllo e verifica di ordini e spese, il Servizio Sala e Vini di cui Domenico Santamaria è responsabile, e il direttore di sala Stefano Colantuoni". Una volta definita, la struttura viene lasciata libera di agire, con scienza e coscienza: “Il Presidente ci ha dato non solo visibilità, ma importanza riconoscendoci come professionisti di cucina. Sin dal precedente settennato, il presidente ci ha lasciato lavorare, siamo riusciti ad abbattere ancora di più i costi e fare scelte mirate sui produttori, prediligendo realtà che non fanno grandi produzioni”. Un impegno di ricerca che vuole, non solo qualità, ma anche “riuscire a stupire con elementi ritrovati che diano entusiasmo ai piccoli produttori che si vedono riconosciuto lo sforzo di un lavoro che arriva sulla tavola del Quirinale”. Impegno anche nei doni, dove sono state inserite anche piccole bottiglie di olio, elemento fuori schema per il protocollo che prevederebbe doni artistici, ma fortemente voluto da Mattarella.

Per i pranzi ufficiali la cucina serve regnanti e capi di Stato, delegazioni estere. Nel tempo si è evoluta la linea, “sono più sobri, prima c’era un consommé, un primo piatto, una pietanza di carne e una di pesce, poi i dolci e i cioccolatini con il caffè; dopo il concerto spesso le pizzette, o un tramezzino e i canapè - prosegue Gatti - Adesso con l’aperitivo arriva un salatino o un canapè, a tavola un primo piatto e un secondo, poi il dolce e basta. Tutto in quaranta minuti o meno, dipende dalle esigenze degli ospiti, o dagli imprevisti. Se arrivano in ritardo noi dobbiamo essere pronti a rispettare la tabella dei tempi, senza mai provocare ritardi” anche, ma soprattutto, quando il numero degli ospiti è alto. Duecento persone, a volte di più, da servire in contemporanea con i minuti contati. “In linea con la sobrietà hanno anche tolto il ripasso” quindi il bis non è più previsto.

“La complessità è tenere la linea di semplicità anche nelle visite di Stato, sapendo che le personalità straniere mangeranno ufficialmente in Italia, secondo il protocollo, solo da noi. Ci si aspettano sapori definiti e alcuni cliché che non si possono deludere, come la pasta”, specifica Fabrizio Boca. Pianificate nell’agenda del cerimoniale, la cucina grande viene informata anche con dieci giorni di anticipo, “abbiamo modo di studiare nell’archivio della struttura Ricevimento e Ristorazione le specifiche del paese ospite, se sono già venuti in visita, cosa è stato servito nelle precedenti occasioni. Elaboriamo una proposta per il menu che valutiamo tutti insieme, con il responsabile della struttura, la sala, l’economato, la segreteria e la cucina”. Mostrato al presidente, e approvato, inizia l’organizzazione che in 3 o 4 giorni permette di mettere in piedi la macchina organizzativa. Esigenze molteplici da far collimare, dai precetti alimentari religiosi, richieste vegetariane o vegane, intolleranze dei singoli, senza glutine: “Non cambiamo il piatto, cerchiamo di fare per tutti lo stesso piatto con ingredienti diversi”. E di questo impegno ne è esempio quando al posto di una spigola in crosta di verde venne riprodotta la carne del pesce con strati sovrapposti di sedano rapa: “Nessuno ha un piatto diverso, anche nella forma, nessuno deve sentirsi a disagio nel veder sottolineata la differenza, ma ognuno così ha modo di sentirsi accudito a tavola".

A coordinare la cucina grande, insieme all’executive chef Boca, Massimo Sprega lo chef di cucina: “La difficoltà è far combaciare tutte le esigenze della vita istituzionale del Palazzo, noi dobbiamo tenerne conto. L’imprevedibilità è una di queste, cerchiamo di essere pronti alle necessità. La difficoltà oggettiva è legata a fare servizio in sale del Cinquecento meravigliose nel loro aspetto, con spazi enormi e opere d’arte, dove noi ricreiamo cucine da campo che ci danno modo di servire il menu studiato per quella esigenza”.



Lorenzo Negozio, al Quirinale da quasi cinque anni, arrivato con un tirocinio scolastico: “È emozionante, soprattutto con lui - riferendosi a Mattarella - Abbiamo il privilegio di viverlo da vicino, quando è capitato che qualcuno si assentasse non è mai mancata al ritorno una domanda sulla nostra salute”. Ben diverse le circostante ufficiali, dove l’élite politica con le gambe sotto il tavolo suggella il lavoro diplomatico, dove ogni gesto deve essere misurato: “Usiamo il servizio alla francese - sostituito da quello all’italiana per l’emergenza Covid - permette all’ospite di servirsi con quello che vuole senza sentirsi in obbligo di mangiare quello che è preparato nel piatto: ci avviciniamo con il vassoio e si servono nella quantità e nella scelta”.

Tante e diverse sono le personalità e i gradi di importanza: “Si serve prima l’ospite più importante, nei pranzi di Stato in contemporanea con il Presidente, poi gli ospiti alla loro destra e si prosegue verso l’esterno, seguendo nell’ordine prima la Chiesa, poi le donne dalla più importante o anziana alla meno, infine tutti gli altri”. Uno standard seguito anche nei giorni normali, quando però “il Presidente viene servito per ultimo come colui che ospita - il padrone di casa - per far sentire gli ospitati a loro agio".

Collezione Vecchio Ginori bordo oro, stessa collezione a fiori per la prima tavola, tovagliato lavato e stirato in loco, acqua in bottiglie di Murano soffiate a bocca per i pranzi ufficiali, caraffe per i giorni normali, classici tumbler punta di diamante per il quotidiano, calici bordati in oro per l’ufficialità e “il giorno dopo per l’asciugatura sono ore di attenzione tanto sono delicati”, posateria in argento. “Il nostro capo Santamaria è sommelier, non è il solo ma è il riferimento. Usiamo servire non solo etichette blasonate, anche piccole cantine selezionate, diamo spazio alle produzioni di nicchia. I vini sono scelti in base al menu, i pranzi di Stato iniziano sempre con uno spumante, quasi sempre Franciacorta, poi una selezione di vini durante il pasto fino a quello da dessert”.