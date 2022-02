Chef e ristoratori, le incognite da calciomercato

Cosa sta cambiando nel mondo della ristorazione italiana? È in corso un mercato di chef che somiglia sempre di più a quello dei campioni del calcio. Potrebbe sembrare un aspetto positivo, conseguenza di iniezioni di nuovi capitali in un mondo in difficoltà come quello della ristorazione, quasi totalmente ignorato da concrete pratiche di sostegno, se si escludono operazioni come quella messa in atto da Zingaretti con “Bonus Lazio Km 0”. Ma la sensazione è che questi improvvisi cambi di insegna messi in atto da cuochi più o meno freschi di stella nascondano ben altri malesseri. (@David Tadevosian123RF) Il primo, e più evidente, è figlio della scelta, non conclamata ma palese, della Guida Rossa di permettere a uno chef che cambia ristorante di portarsi dietro la stella. Il messaggio che arriva forte e chiaro è che è il cuoco a fare il locale, e quindi basta comprarsi il cuoco giusto per dare un booster decisivo a un ristorante in cerca di partenza o di ripartenza. Il secondo, più subdolo e molto calcistico, è che i locali italiani finiranno per dividersi tra chi forma talenti e con coraggio punta sui giovani, e chi invece va a cercare talenti affermati capaci di garantire stelle, cappelli e like sui social. Il ragionamento non fa una piega, è il mercato bellezza. Ma qualcosa non funziona e a lungo termine può essere deleterio.

Il mercato degli chef: Alberto Quadrio a Milano nel nuovo hotel di Ferragamo di Eleonora Cozzella 19 Febbraio 2022

Se una squadra di calcio investe su un aspirante campione sa che con la sua cessione si finanzierà i bilanci e anche il prossimo investimento, ma chi tutela il ristoratore quando il giovane talento dei fornelli se ne va dopo anni di spese, formazione e costruzione di credibilità? Ovviamente nessuno, a meno che non si arrivi a contratti come quelli dei calciatori, soluzioni complesse non in linea con il momento storico e la tutela del lavoratore.

Il mercato è sempre un segnale di vivacità ma servono tutele maggiori altrimenti a pagare saranno i più fragili, gli insicuri e i sognatori. La ristorazione di qualità italiana sta faticando. Troppo spesso non consideriamo la cucina un bene strategico. Serve un piano di sostegno, le tavole di qualità sono asset, come l’Arte e la Moda, che raccontano il nostro Paese nel mondo e vanno messe nelle condizioni di farlo nel modo migliore.