Ecco la pizza romana di Flavio Briatore, tra camerieri danzanti e focaccia al Pata negra a 60 euro

Nel lungo buio di Via Veneto si è appena accesa una luce, la luce di Crazy Pizza di Flavio Briatore. Sul marciapiede della strada immortalata e resa famosa da Federico Fellini, spicca un ingresso colorato da enormi festoni di fiori di plastica, dove uno spilungone di nero vestito filtra gli ospiti, prima di affidarli alle giovani ragazze eleganti e cortesi incaricate di scortarti al tavolo. Un contrasto felice pensando ai coattissimi buttadentro dei tempi della Dolce Vita. Tra poco qui accanto aprirà Nobu, a costituire il primo nocciolo di locali 2.0 destinati – speriamo – a rianimare dopo tanto tempo un angolo dove càpita di incontrare ancora qualche turista alla ricerca del glamour perduto.

Luci basse e musica lounge a scaldare le due sale punteggiate dalle foto in bianco e nero selezionate dal padrone di casa (tra le star non può mancare Berlusconi) a rimarcare la forza del brand che porta la sua inconfondibile firma. Un bancone trasparente per le insalate, alle quali è dedicata metà del menu. Ma il pezzo forte è la pizza. Non credano i cultori della materia di venire qui a giudicare idratazione e impasti: solo farina Manitoba e nessun lievito, garantiscono. Il modello è quello di un cerchio di pasta bassa, cotto per 4/5 minuti in uno dei due grandi forni elettrici, a fare da base a topping di qualità. Si parte da una pizza al pomodoro da 13 euro per arrivare al salmone da 22. E per chi vuole spendere, non manca il Pata negra, da 60.

La verità è che qui non si viene tanto per godere un’avventura gastronomica – anche se la focaccia rispetta standard di costanza e qualità – quanto per la curiosità di passare una serata nell’ambasciata voluta da Briatore nel centro della Capitale. Qualche purista potrà discettare sulla callosità della mozzarella di bufala, ma il San Daniele che assaggio è eccellente, come la selezione di vini proposta al Crazy Vino (Coravin): da un calice di Vintage Tunina ad uno di Ornellaia, dai 15 agli 80 euro.

E mentre sorseggio un dito dell’immancabile Chivas Regal, il dj alza la musica – il sincopato Bob Sinclair di "A far l’amore comincia tu" - per accompagnare il giovane pizzaiolo in una danza degna di un derviscio siriano: cammina tra i tavoli facendo girare vorticosamente e lanciando in alto il disco di pizza che sale e scende diventando sempre più largo. Crazy Flavio? Tutt’altro, direi a giudicare dagli applausi degli astanti. Fuori, un pezzo di vecchia Roma ricorda che del passato non tutto è scomparso. Appena infreddolita dal vento della notte, una ragazza cresciuta in punta di stivali mi offre i suoi servigi. Non ha nulla di felliniano, per esercitare "il mestiere più antico del mondo" oggi non ne avrebbe bisogno. Buona notte Signora, buona notte Via Veneto.