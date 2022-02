Fare la spesa risparmiando: il decalogo per riempire il carrello e non svuotare il portafogli

"Vuoi risparmiare? Vai a fare la spesa a stomaco pieno". È uno dei consigli pratici più illuminati e illuminanti in questo momento in cui parole come rincari, aumenti, caro bollette e prezzi alle stelle riempiono i carrelli. Lasciando meno spazio ai prodotti da mettere in dispensa e in frigo e da portare su una tavola che rischia di non essere più imbandita come prima. Ma non tutto è "sparecchiato": le maniere per garantirsi pranzo e cena senza rinunce, con un occhio al gusto e un altro al portafoglio, ci sono. Le strade dell'economia domestica sono infinite e sono lastricate di indicazioni utili d'ogni genere, dalle più "spicce" alle più creative. In tutte l'obiettivo è uno solo: riempire lo stomaco, rispettando il diritto del palato a godere di un cibo buono e sano senza svuotare le tasche. Per farlo, non mancano suggerimenti e dritte alla ricerca della spesa perfetta, senza aggravi sul bilancio familiare e senza sprechi, che arrivano a quintali, in "confezioni famiglia", dalla rete.

Le indicazioni in rete.

Facendo un giro sui social si possono scoprire i mille consigli di community e blog che propongono una carrellata, per l'appunto, di soluzioni e accorgimenti quotidiani per avere tutto ciò che serve in cucina, ma senza "svenarsi". Per esempio c'è il gruppo "Impariamo a risparmiare in casa" con oltre 17 mila iscritti che, oltre a informare su promozioni, concorsi, coupon e scontistiche varie svela trucchi per fare scorte di prodotti spendendo poco. Come accade su "Scontrino felice" e altri vari portali che propongono i volantini con le offerte a tempo delle catene della grande distribuzione. Occorre solo fare un po' d'attenzione a non lasciarsi trarre in inganno da vari commenti ai post in cui a volte appaiono suggerimenti non su come risparmiare ma come guadagnare facilmente. Poi ci sono "Quelli del risparmio - Come risparmiare sulla spesa" che forniscono informazioni sui prodotti (non solo alimentari) con il miglior rapporto qualità-prezzo. E "Tutti pazzi per il risparmio" che informa soprattutto su concorsi e buoni sconto. E per chi vuole qualche consiglio pratico da tenere sempre sott'occhio, anzi nelle tasche perché non si buchino, non mancano i consulenti per il risparmio formato software. Da ricordare i gruppi di acquisto solidale i cosiddetti Gas che si trovano un po' dappertutto da nord a sud. Sono formati da persone che decidono di unirsi per organizzare i loro acquisti a prezzi inferiori rispetto a quelli dei punti vendita, privilegiando i prodotti locali della filiera corta e i produttori che garantiscono sia la qualità che la dignità del lavoro all’interno delle loro aziende. E non va dimenticata la formula della spesa sfusa, alla spina come quella indicata da Sfusitalia con prodotti privi di imballaggio venduti al peso. Per gli alimentari si possono trovare: pane, riso, farine, orzo, creali, semi, legumi, frutta secca, spezie, sale, zucchero, cioccolata, latte, caffè, tè, vino. (foto Sfusitalia)

Tornando alle indicazioni utili, ilGusto.it ha concentrato come in una passata di buone pratiche un decalogo di consigli per gli acquisti consapevoli. Per stringere i cordoni della borsa senza per questo rinunciare al piacere del cibo.

1. Andare al supermercato o all'alimentari sotto casa dopo aver mangiato

Il motivo è semplice. Avendo fame si è portati a comprare in maniera compulsiva più di ciò che serve e spesso a esagerare con il cibo spazzatura, gli snack o i piatti pronti che, oltre a non far bene alla salute, fanno lievitare lo scontrino.

2. Non dimenticare la cara vecchia lista della spesa

Va stilata dopo aver dato un'occhiata al frigorifero, al congelatore e alla dispensa di casa per evitare di acquistare ciò che si ha già ma si dimentica di avere. E di controllare le scadenze. Un consiglio molto utile è quello di annotare subito un prodotto, un alimento, una bevanda che sta per finire, per ricordarsi di comprarlo senza rischiare di accumulare troppo e sprecare in un secondo momento. Per scrivere la lista e condividerla su diversi dispositivi, pc tablet e cellulare si può usare l'app Google Keep

3. Usare il carrello più piccolo

Una volta arrivati a destinazione, se si opta per un supermercato, un iper o un discount è bene scegliere il carrello più piccolo come quello che si porta dietro come un trolley, evitare quello grande a quattro ruote. Anche se potrebbe sembrare comodo da riempire in realtà darà sempre la sensazione di essere vuoto e spingerà a prendere più del dovuto. È un po' la stessa cosa che accade quando si mettono a tavola piatti molto grandi: fanno venir voglia di mangiare di più, e per questo sono sconsigliati a chi per esempio è a dieta.

Un ulteriore trucco può essere utilizzare un carrello più piccolo

4. Guardare "dall'alto in basso"

Quando ci si trova all'interno del punto vendita va cambiata la prospettiva, letteralmente: occorre osservare gli scaffali in alto e in basso e non limitarsi a quelli ad altezza occhi dove vengono posizionati i prodotti più costosi, visti prima degli altri. Attenzione a quelli ai piani inferiore solo se si hanno con sé bimbi piccoli: non è un caso che spesso dolcii, caramelle e dintorni su trovano a portata di piccoli consumatori.

5. Evitare le compere al volo

Si deve fare attenzione quando si ha fretta: per risparmiare tempo si finisce con fare l'opposto per il portafogli, si prende di tutto anche quello di cui non si ha bisogno. E spesso ci si dimentica il motivo per cui si è entrati e si esce con una sporta piena di prodotti che non servono, senza quelli che si dovevano comprare.

6. Attenzione alle offerte sempre e comunque

Comprare quanto occorre per preparare un pranzetto a regola d'arte dall'antipasto al dessert pensando al risparmio è una buona pratica da seguire sempre. Ma non sempre vanno inseguite le offerte dei volantini perché anche se acquistare prodotti in promozione conviene se non si fa in maniera oculata, rispettando rigorosamente la lista della spesa di cui sopra, si rischia di andare in overbooking da dispensa, ovvero prendere troppo e non ciò che serve realmente.

Preferire i prodotti a chilo è un buon modo per risparmiare

7. Preferire i prodotti a chilo

La spesa di frutta e verdura andrebbe fatta preferibilmente nei mercati rionali dove si ha più scelta e i prezzi sono generalmente meno cari rispetto a quelli praticati nelle frutterie e nei supermarket. In questi ultimi è bene prediligere i prodotti sfusi, a chilo e non quelli confezionati. Gli imballaggi incidono sul prezzo finale anche del 30% e non fanno bene al pianeta.



8. Non fare acquisti mentre si è in coda

Quando si è in fila per pagare spesso accade di guardare distrattamente quello che si trova nelle vicinanze delle casse e prendere senza riflettere troppo di tutto un po' dalle gomme da masticare alle barrette per tutti i gusti, accanto a confezioni di mascherine magari già acquistate in quantità.

9. Soppesare le scelte

Spesso si finisce col riempire il carrello di cose che non si vorrebbero davvero comprare, presi dalla foga degli acquisti magari perché chi sta accanto sta facendo scorta di determinati prodotti. Un po' la curiosità, un po' la voglia di sperimentare nuove marche potrebbero portare a eccedere. La soluzione? Prendere l'oggetto del desiderio in mano quasi a soppesarlo, per decidere se serve o si ha davvero voglia di provarlo, o invece è solo un istinto momentaneo.

10. Occhio, anzi orecchio, al sottofondo musicale

Un'altra dritta, fra le più inedite suggerite dalla rete, è quella di portarsi dietro le cuffiette auricolari. Perché? Per poter sentire la propria musica preferita e non farsi influenzare, nel caso nel luogo in cui si fanno le compere, in genere gli ipermercati, viene diffuso un sottofondo musicale che sarebbe studiato ad hoc per favorire e far aumentare gli acquisti.